Serbien-træner: Resultatet er misvisende for styrkeforhold

Det danske herrelandshold gav de fremmødte tilskuere i Parken en sand opvisning, da Serbien blev slået sikkert med 3-0.

Efter en tæt første halvleg viste danskerne sig for stærke for serberne med to mål i det første kvarter efter pausen. Trods en tidlig kampafgørelse, mener den serbiske landstræner ikke, at resultatet er retvisende for styrkeforholdet mellem de to VM-deltagere.