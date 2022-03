Bologna-træner Mihajlovic er blevet ramt af leukæmi igen

I sommeren 2019 kom det frem, at Mihajlovic var blevet syg. Han gennemgik tre omgange af kemoterapi og en knoglemarvstransplantation, før han blev erklæret rask.

Nu skal han igen i behandling for leukæmi.

- I begydelsen af næste uge vil jeg tage fri noget tid for at blive indlagt på Sant’Orsola. Jeg ved, at jeg er i gode hænder. Modsat for to et halvt år siden er jeg rolig. Jeg ved, hvad jeg skal gøre, og det gør situationen anderledes. Jeg håber, det går hurtigt.

- Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at det går hurtigere, men jeg kommer til at misse nogle kampe, forklarer han.