Gareth Bale scorede kanonmål og sender Wales tættere på VM

Gareth Bale spiller kun sjældent i Real Madrid, men torsdag aften spillede han hovedrollen, da Wales tog et skridt tættere på VM i Qatar.

Hjemme i Cardiff scorede han to gange og sørgede på den måde for, at Wales slog Østrig med 2-1 i VM-kvalifikationens playoff.

Wales skal nu møde enten Ukraine eller Skotland i den afgørende kamp om en VM-billet. Ukraine og Skotland mødes dog først i juni. Opgøret er således blevet udsat på grund af den igangværende krig på ukrainsk grund.