Esbjerg lukker fanafsnit efter fyrværkerikast

- Vi har fuld forståelse for, at folk er frustrerede og skuffede over de sportslige resultater, men det tillader på ingen måde handlinger, som vi så fredag aften, så dette er også en appel til de relativt få personer, der stod bag.

- Der skal ske en holdnings- og handlingsændring nu, for vi vil på ingen måde acceptere den adfærd og gå på kompromis med sikkerheden på Blue Water Arena, hvor det skal være trygt og ufarligt at se fodbold, udtaler direktøren i pressemeddelelsen.

TV Syd skriver, at to personer blev anholdt i forbindelse med kampen, mens seks blev sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen, og en blev sigtet for brud på fyrværkeriloven.