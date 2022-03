Da han kommer slentrende gennem foyeren på Hotel Barceló i Marbella, er det øjnene, der afslører, at han er en ung mand. Det har taget ham en måneds tid at anlægge et fuldskæg, anslår fodboldspilleren Jacob Bruun Larsen. Et meget passende billede på, at livet kræver tålmodighed, ting tager tid. Det ved han temmelig meget om.