Manchester City topper for første gang fodboldens pengeliste

Det er første gang i de 25 år, Deloitte har lavet pengelisten, at alle 20 klubber på listen har et kvindehold. Da listen blev lavet første gang, var det blot 30 procent af klubberne, der havde et kvindehold.

Selv om der er kommet kvinder på fodboldbanerne, er der stadig bestyrelseslokaler, hvor de er fraværende.

19 af klubberne på listen har offentliggjort kønsbalancen i deres bestyrelser, og 8 af dem havde ingen kvinder i bestyrelsen.