Dortmund snublede og forstærker Bayerns mesterskabschancer

Takket være Dortmund er Bayern München nu et skridt tættere på sit tiende tyske mesterskab på stribe.

Søndag aften smed Dortmund således point, da klubben var på besøg hos FC Köln i Bundesligaen.

Opgøret endte 1-1, og det betyder, at Bayern München nu har et forspring på seks point i toppen af tabellen, efter at de to titelkandidater har spillet 27 kampe.