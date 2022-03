FA cup: Liverpool fældede Forest efter stor dansk afbrænder

Liverpool skal nu møde Manchester City i semifinalen på Wembley. I den anden semifinale mødes Chelsea og Crystal Palace.

Jürgen Klopp havde skiftet ud på syv pladser i forhold til Liverpools seneste kamp mod Arsenal, og det gav en offensiv, der virkede usammenhængende.

Liverpool havde overtaget før pausen, men det førte ikke til et væld af chancer.

Den tidligere Esbjerg-spiller Konstantinos Tsimikas var den første, der kom tæt på, da han sendte et langskud over mål.

Roberto Firmino stod for halvlegens største chance efter 28 minutter, da han udnyttede et kiks i Nottingham-opspillet til at komme alene afsted mod mål.