Stålsat FCK-chef: Selvfølgelig er vi guldfavoritter

- Vi var i fuld kontrol, og de havde ikke et eneste skud på mål, siger cheftræneren.

I den modsatte lejr er det ikke guld, klubben kan ane i horisonten, men derimod nedrykningsstregen.

FCN-cheftræner Flemming Pedersen understreger dog, at klubben slet ikke skænker det en tanke.

- FC Nordsjælland er et miljø, hvor man ikke tænker på den måde, og personligt tænker jeg slet ikke på den måde. Vores fokus i tabellen er udelukkende på OB, som er foran os.

- Vi må ikke begynde at være bange for noget. Jeg anerkender fuldt ud spørgsmålet om nedrykningsfare, men jeg har også svært ved at købe præmissen, fordi FC Nordsjælland som klub kun skal have fokus på at opnå ting, siger FCN-chefen.