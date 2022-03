AC Milan holder rival stangen med smal sejr

Det er seks mere end lokalrivalerne Inter, som lørdag tabte et skridt i topstriden efter uafgjort, 1-1, med Fiorentina. Inter har dog spillet en kamp færre end Milan og Napoli, der har otte ligakampe tilbage i kalenderen.

Milan skulle bruge lidt tid på at få prikket hul på bylden mod Cagliari. Først efter en times spil kom kampens første og eneste mål. Det var et flot et af slagsen.

Med hvad der enten var et dårligt forsøg på en tæmning eller et imponerende oplæg fik Olivier Giroud vippet bolden op til Ismael Bennacer, der fra kanten af feltet helflugtede den i kassen.