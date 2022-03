Dortmund besejrede danskerklubben Mainz via sen scoring

Drømmen om et tysk mesterskab lever fortsat hos Borussia Dortmund.

Det kan konkluderes, efter at storklubben onsdag aften slår danskerklubben Mainz 1-0 på et sent mål af Axel Witsel i en tam affære.

De tre point til Dortmund betyder, at klubben nu kun har fire point op til førerholdet Bayern München.