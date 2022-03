Lindstrøm spillede nøglerolle i ny Frankfurt-sejr

For tredje kamp i træk fik Jesper Lindstrøm en nøglerolle, da Eintracht Frankfurt søndag vandt 2-1 over Bochum i Bundesligaen efter at have været bagud ved pausen.

Inden for syv minutter havde den unge danske offensivspiller næstsidste fod på både et Bochum-selvmål og matchvindermålet.

Efter en skidt periode er der igen kommet gang i maskineriet hos Frankfurt, der nu har vundet tre kampe på otte dage.