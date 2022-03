Hertha Berlin har fyret endnu en cheftræner

Hertha Berlin ligger næstsidst i Bundesligaen og ligger dermed til at rykke direkte ud af Tysklands bedste række. Derfor er klubben nødt til at reagere, siger sportsdirektør Fredi Bobic.

- Vi ligger til nedrykning i øjeblikket, men der er stadig otte kampe, hvor vi kan få de nødvendige point til at blive oppe.

- Vi vil gøre alt for at undgå nedrykning. Med den her beslutning regner vi med at kunne få en frisk start, siger sportsdirektøren.

Hertha Berlin råder over den danske målmand Oliver Christensen, som dog må nøjes med at sidde på bænken. Han kom til den kriseramte tyske storklub fra OB i sommer.

Siden sommeren 2019 har Hertha Berlin haft seks cheftrænere. Det er endnu ikke afklaret, hvem der bliver Tayfun Korkuts efterfølger, og om der er tale om en løsning, der kun varer sæsonen ud, eller om det bliver en træner med en længere kontrakt.