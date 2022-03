Uefa åbner disciplinærsag mod rasende PSG-chefer

Paris Saint-Germains præsident, Nasser al-Khelaifi, overfusede en official efter klubbens nederlag til Real Madrid onsdag, og det risikerer han nu at blive straffet for.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) oplyser således over for medierne L’Equipe og AFP, at der er åbnet en disciplinærsag.

Her skal klubpræsidentens vredesudbrud efter Champions League-ottendedelsfinalen undersøges, ligesom sportsdirektør Leonardo også kommer under lup.