Skuffet PSG-chef: Vi har holdet til at vinde det hele

PSG’s sportsdirektør, Leonardo, må sande, at det heller ikke var i år, at den helt store triumf blev en realitet.

- I pausen var vi overbeviste om, at vi var det bedste hold, og at vi ville gå videre med et hold, der kunne vinde turneringen. Når den slags ting sker, må vi tænke over dem og spekulere over, hvorfor de sker, men det har vi brug for tid til, siger han ifølge uefa.com.

Han peger på spaniernes første mål som det helt store vendepunkt i kampen. Her lavede PSG-keeper Gianluigi Donnarumma lidt af en brøler, da han efter en kropstackling fra Karim Benzema forærede værterne den målgivende chance.