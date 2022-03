Juventus kan ane guldkampen efter solid ubesejret stime

De tre tophold er alle lige nu noteret for en kamp mindre end Juventus, som kæmpede hårdt for alle tre point søndag aften.

Det blev en grim sejr for Juventus, og Spezia havde faktisk flere muligheder for at skabe overraskelsen.

Juventus kom foran 1-0 på et mønsterangreb i midten af første halvleg.

Juventus-angriberen Dusan Vlahovic fik spillet bolden videre til midtbanespilleren Manuel Locatelli, der lagde den smart til rette for Alvaro Morata, som med en velplaceret inderside fladt fandt det lange hjørne.