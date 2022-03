DBU's repræsentantskab har givet formanden fire år mere

Ud over sin post som formand for DBU har Jesper Møller siden 2019 haft en plads i Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) eksekutivkomité.

Jesper Møller har været formand siden 2014, hvor han blev valgt som afløser for Allan Hansen. Indtil da var Møller næstformand i DBU.

Forud for afstemningen aflagde formanden sin beretning, hvor han fortalte forsamlingen, at han mener, at det går godt, selv om man indimellem kan få et andet indtryk i medierne.

I ugerne frem mod repræsentantskabsmødet er det kommet frem, at DBU har investeret en mindre del af sin formue i Qatar gennem kapitalforvalteren Danske Bank. Værdipapirerne er nu afhændet.