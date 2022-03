DBU-formand er sikker på genvalg til ny fireårig tørn

De seneste tre år har advokaten fra Aalborg også siddet i eksekutivkomitéen i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

Repræsentantskabet består af 145 medlemmer, der alle - på den ene eller anden måde - har deres baggrund i en af landets mere end 1600 klubber.

Jesper Møller skal på mødet i Silkeborg aflægge sin beretning over et 2021, hvor især herrelandsholdet markerede sig ved at nå semifinalen ved EM.

Slutrunden, der bød på flere kampe i Parken, skæppede godt i pengekassen, og for nylig kunne unionen præsentere et overskud på 85,9 millioner kroner, hvilket er det bedste i DBU’s snart 133-årige historie.