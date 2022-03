Liverpool lægger pres på Manchester City før lokalderby

West Ham var i lange perioder godt med i kampen mod Liverpool på Anfield. Et enkelt mål endte med at gøre forskellen.

Angriberen Sadio Mané scorede kampens 1-0-mål efter 27 minutter, da den velspillende senegaleser nåede frem til et godt indlæg i feltet fra backen Trent Alexander-Arnold.

Samme Alexander-Arnold reddede to West Ham-forsøg på selve målstregen. Især West Hams Pablo Fornais burde have scoret, da han fik en friløber og chippede den over Liverpool-keeper Allison Becker.

Men afslutningen fik slet ikke nok kraft, og Alexander-Arnold kunne løbe ned på stregen og sparke væk.