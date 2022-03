Agent: Damsgaard kan være tilbage på banen i april

Efter snart fem måneder på sidelinjen med en skade er der omsider godt nyt for landsholdsspilleren Mikkel Damsgaard.

Kreatørens agent bekræfter over for Ekstra Bladet, at 21-årige Damsgaard er i bedring og måske kan komme i aktion for sit italienske klubhold, Sampdoria, i løbet af april.

I starten af februar annoncerede Sampdorias præsident, Marco Lanna, ellers, at Damsgaard formentligt ikke kom på banen mere i denne sæson.