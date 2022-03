Hjemmeholdet var uden en række profiler, deriblandt anfører Erik Sviatchenko, Paulinho og Max Meyer. Men i stedet trådte andre spillere i karakter. Viborg havde svært ved at sætte en stopper for de hurtige afleveringer, og et kvarter senere så det endnu bedre ud for Bo Henriksens tropper.

Først prikkede den brasilianske profil Evander nemt en ripost fra Charles i mål til 2-0, før han udbyggede føringen til 3-0 med en ekvilibristisk flugter.