Fremad Amager er truet af konkurs og udbetaler ikke løn

Fodboldklubben Fremad Amager fra bunden af 1. division står ved den økonomiske afgrund.

De amerikanske ejere har meddelt, at man ikke har flere penge at sende ind i klubben, og en konkurs står og banker på hos klubben.

Allan Ravn, direktør for Fremad Amager, oplyser til bold.dk, at den økonomiske situation i klubben allerede nu får konsekvenser, som hurtigt kan blive endnu mere alvorlige for klubben.