Spanier sendte Napoli på førstepladsen med sent mål

Det var kulminationen på en dramatisk slutfase, hvor Lazio havde udlignet kort forinden på en fantastisk flugter af Pedro.

Målscoringen blev åbnet af Lorenzo Insigne efter lidt mere end en times spil.

Her tvang et aggressivt Napoli-hold Lazios spillere til at lave en fejl i opspillet, og efter et par hurtige afleveringer blev bolden trillet hen mod Insigne, som fra buen på straffesparksfeltet resolut bankede bolden fladt i kassen.

Den 163 centimeter høje Insigne fik bolden i mål yderligere en gang kort efter, men scoringen blev underkendt for offside.