Polen og Sverige vil ikke møde Rusland i VM-kvalifikationen

Sverige går i Polens fodspor og melder klart ud, at man ikke ønsker at spille mod Rusland i VM-kvalifikationen til marts. Det skriver Det Svenske Fodboldforbund (Svff) på sin hjemmeside lørdag eftermiddag. Det skyldes Ruslands invasion af Ukraine. Svff opfordrer i sin meddelelse Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) til at trække Rusland ud af playoffkampene.

- Men uanset hvad Fifa vælger at gøre, så spiller vi ikke mod Rusland i marts. - Vi har svært ved at tro, at Fifa ikke kommer til at følge vores opfordring. Rusland kan ikke være med, så længe dette vanvid foregår, siger Svff’s formand, Karl-Erik Nilsson. - Ud over de moralske grunde, som i sig selv er mere end nok, kan man også spørge, hvordan kampe med involveret Rusland kan garanteres sikkerhedsmæssigt i den nuværende situation - også selv om de skulle flyttes til en neutral bane, siger Nilsson.

Sverige er i første omgang potentiel modstander til Rusland i playoffkampene. Polen, som stod til at møde Rusland i Moskva, meldte tidligere lørdag ud, at den planlagte kamp 24. marts ikke bliver til noget. Det skrev forbundets præsident, Cezary Kulesza, på Twitter. - Det er tid til at handle. På grund af de eskalerende russiske aggressioner i Ukraine vil det polske landshold ikke spille playoffkampen mod Rusland. Tjekkiet er sidste deltager i playoffturneringen, hvor de fire nationer deltager og kæmper om en billet til VM i Qatar. Mens Rusland og Polen har trukket hinanden i den ene semifinale, står Sverige og Tjekkiet står over for hinanden i den anden. Profilen over dem alle på det polske landshold, angriberen Robert Lewandowski, kalder det på sin Twitter-profil for ”den rigtige beslutning” at nægte at spille kampen.

- Jeg kan ikke forestille mig at spille en kamp mod det russiske landshold i en situation, hvor militære aggressioner i Ukraine fortsætter. Russiske fodboldspillere og fans er ikke ansvarlige for det her, men vi kan ikke lade, som om intet er hændt, skriver han. I alt 32 hold deltager ved VM, der afvikles fra 21. november til 18. december i Qatar. 17 af holdene er endnu ikke fundet. Mens Fifa endnu ikke har taget stilling til kampene i Rusland, besluttede Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) fredag, at russiske og ukrainske klubber på ubestemt tid skal spille deres hjemmekampe i Uefa-turneringer på neutral grund.

/ritzau/