Milan snublede med uafgjort mod bundhold

Milans bedste, Rafael Leao, sparkede hjemmeholdet foran efter en halv times spil, men indsatsen var aldrig for alvor overbevisende, og Udinese truede hele tiden i især omstillingsspillet.

Udligningen kom efter 66 minutter, da Milan ikke fik clearet bolden efter et langt indkast. Roberto Pereyra forsøgte sig med et slags saksespark, og tæt under mål dirigerede 19-årige Destiny Udogie bolden over stregen.

Milan søgte sejrsmålet, men havde ikke evnerne og tabte dermed to point i en tæt topdyst i Serie A.