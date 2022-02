FCM røg ud af Conference League efter straffedrama

Midtjyderne udlignede sent til 1-2 i den ordinære spilletid og 2-2 samlet via en scoring af den indskiftede forsvarsspiller Daniel Høegh, men tabte siden efter en målløs forlænget spilletid og en straffesparkskonkurrence.

FC Midtjylland røg torsdag ud af Conference League efter et drama mod græske Paok.

Kom efter kom hjemmeholdet foran, da FCM’s brasilianske stopper Juninho headede for svagt tilbage mod Elias Olafsson, hvilket kantspilleren Andrija Zivkovic udnyttede og gjorde sig selv til målscorer.

FC Midtjylland fik en meget skidt start på opgøret. Paok satte sig tungt på spillet ved blandt andet at vinde langt flere dueller end midtjyderne.

FCM kæmpede sig langsomt ind i opgøret, og Daniel Høegh var i to omgange tæt på en reducering, men første gang sad forsøget lige på keeperen, og anden gang røg bolden lige forbi rammen.

Og netop de to fik hovedroller.

Cheftræner Bo Henriksen reagerede ved at hive tre spillere ud i pausen, og det betød blandt andet, at den tyske nyerhvervelse Max Meyer og forsvarsspilleren Daniel Høegh kom på banen.

FCM afsluttede første halvleg med sin bedste periode. Gustav Isaksen og især wingbacken Paulinho kom tæt på en reducering, men det blev ved 2-0 og rigeligt at snakke om i midtjydernes omklædningsrum i pausen.

Efter 26 minutter blev ondt værre for FCM, da holdet ikke fik clearet bolden ordentligt, hvilket den 36-årige portugiser Vieirinha udnyttede til flot at kanonere Paok på 2-0 fra distancen.

FCM’s pres blev større og større, og efter 80 minutter afdriblede Max Meyer en Paok-spiller og sendte et indlæg i feltet, som Høegh dykkede ned og pandede i nettet til 1-2.

Kort efter var anfører Erik Sviatchenko tæt på at sende FCM på omgangshøjde og i front samlet, men overliggeren reddede hjemmeholdet.

Et meget intenst opgør gik med 2-2 samlet og en fjernet regel om udebanemål videre til forlænget spilletid, hvor det var tydeligt, at kræfterne var ved at slippe op hos mange spillere.

Elias Olafsson var et par gange på plads og reddede FCM, hvilket gav duellen fra straffesparkspletten.

Her var Olafsson tæt på at redde et par gange, men Paok scorede på alle sine forsøg, og da Max Meyer brændte FCM’s første forsøg sluttede eventyret.