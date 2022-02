Svensk talent reddede godt resultat til United i Madrid

I den første af to opgør i Champions Leagues ottendedelsfinale endte det 1-1 mellem de to mandskaber, og alt er dermed åbent før returopgøret.

Et knaldhårdt indlæg fra venstre blev krøllet ind i feltet, hvor den unge portugiser sprang frem og stangede kuglen i kassen via indersiden af stolpen.

De to mandskaber spiller returopgør på Old Trafford i Manchester 15. marts.

Danske Daniel Wass var ikke med for Atlético. Landsholdsspilleren blev skadet i sin debut mod FC Barcelona tidligere på måneden.

Atlético var buldret afsted i et vanvittigt tempo i indledningen, så United var ganske enkelt nødt til at tage tempoet ud af opgøret.

Det lykkedes i minutterne efter scoringen, men Atlético, der havde stærk opbakning fra sine intense fans, lurede på enhver mulighed for at slå kontra.

Tempoet blev dog så lavt, at det blev kedeligt at være vidne til den resterende del af første halvleg. Det største højdepunkt var en god chance til hjemmeholdets Sime Vrsaljko lige før pausefløjt.

Kampbilledet ændrede sig ikke synderligt efter pausen.

United var tvunget til at komme frem på banen, men gæsterne havde mere end svært ved at finde nøglen til at dirke den spanske defensiv op.

Pludselig opstod chancen dog. Efter 80 minutter løb indskiftede Anthony Elanga dybt, og det opfattede den portugisiske kreatør Bruno Fernandes hurtigt.