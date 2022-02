Lynscoring sikrer Juventus uafgjort i Villarreal

Spanske Villarreal leverede i det meste af opgøret det bedste spil i det første ottendedelsfinaleopgør mod Juventus i Champions League. Men Juventus er et kløgtigt og erfarent hold i europæiske knockoutfaser. Det lykkedes Villarreal at få udlignet italienernes lynscoring, men med 1-1 på Estadio de la Ceramica i det østlige Spanien står Juventus med de bedste kort på hånden inden returopgøret.

Hjemmeholdet kom fuldstændig skævt fra land, da en ellers harmløs bold blev lagt over Villarreals forsvarskæde efter bare 30 sekunders spil. Juventus’ nyindkøb Dusan Vlahovic tog bolden ned, selv om han var markeret rimelig tæt. Og med en overraskende, hurtig afslutning forbi en forsvarer listede han bolden ind fladt i det lange hjørne. En mareridtsstart for spanierne, som dog var tæt på at udligne to gange inden for det næste kvarter. Henholdsvis stolpen og Wojciech Szczesny stod dog i vejen for hjemmeholdet.

Juventus havde skaffet sig et glimrende udgangspunkt med det tidlige mål. Gæsterne var derfor godt tilfredse med at stille sig lidt tilbage og lukrere på omstillinger. Det gav et par chancer, men ikke flere mål før pausen. Villarreal fortsatte med at diktere spillet efter pausen, og midtvejs i anden halvleg kom den fortjente udligning. Étienne Capoue fik længe lov til at stå med bolden et stykke uden for feltet. Kommunikationen i Juventus’ bagkæde fejlede på sjældent synlig facon, og pludselig var der en ladeport åben. Capoue tippede roligt bolden ind til Daniel Parejo, som havde taget løbet ind i det efterladte hul. Her kunne han i helt fri position flugte bolden forbi Szczesny.

Juventus havde svært ved at få spillet til at hænge sammen. Og med små 20 minutter igen var gæsterne heldige med ikke at blive reduceret til ti mand. Adrien Rabiot leverede en regulær svinestreg på Samuel Chukwueze med en grim stempling. Ganske uforståeligt kom VAR ikke dommeren til undsætning, så Rabiot slap heldigt med en advarsel. Villarreal ville mest, Juventus var klogest, men ingen af holdene rakte for alvor ud efter sejren bortset fra en god afslutning fra Vlahovic fem minutter før tid. Der er returkamp 16. marts i Torino.

/ritzau/