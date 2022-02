Eksplosiv indledning grundlægger solid Chelsea-gevinst

Chelsea og danske Andreas Christensen havde godt styr på gæsterne, og London-klubben har nu et solidt udgangspunkt til returopgøret 16. marts.

Chelsea indledte eksplosivt og fik fuld gevinst, da klubben tirsdag slog franske Lille i den første af to kampe i Champions Leagues ottendedelsfinaler.

Chelsea var dog favorit trods Lukakus rolle som bænkevarmer og kom buldrende op fra katakomberne under Stamford Bridge.

Lille viste kun små glimt af den styrke, der gjorde klubben til fransk mester i sidste sæson, men det var langtfra nok til at udfordre hjemmeholdet.

Kai Havertz misbrugte en kæmpe mulighed efter fire minutter, men fire minutter senere var den talentfulde tysker sikker, da bolden landede i panden på ham efter et hjørnespark.

Lille-spillerne virkede rådvilde og magtesløse i indledningen, men red stormen udmærket af i minutterne efter åbningsmålet.

Der var dog ikke tegn på, at franskmændene var taget til England for at satse hele butikken.

Chelsea stod godt på banen, og gæsterne viste i første omgang ingen tegn på intentioner om at skubbe kæderne længere frem på grønsværen.

Stille og roligt begyndte franskmændene dog at træde en smule i karakter. I anden halvdel af første halvleg blev Chelseas bagkæde ved flere lejligheder fanget langt fremme på banen.