Politiet i Ukraine kigger nærmere på FCK-handel

Politiet i Ukraine er gået ind i en sag om FC Københavns køb af georgieren Davit Khocholava. Det skriver Ekstra Bladet på baggrund af et dokument, avisen er i besiddelse af. En gruppe ukrainere mener, at københavnerne skylder dem penge for arbejde, som et hold af forhandlere udførte i 2020. Allerede dengang var FCK interesseret i Khocholava, men først i sommeren 2021 lykkedes det at tilknytte forsvarsspilleren.

Ifølge FCK skete det uden hjælp fra det ukrainske forhandlingshold, men det er ukrainerne uenige i. Ukrainerne vil have penge for deres arbejde, og Shevchenkivskii District Court i Kijev har ifølge Ekstra Bladet vurderet, at sagen skal undersøges nærmere. Allerede i september sidste år fremlagde de ukrainske forhandlere en stribe anklager mod FCK og klubbens ”director of football operations and international affairs”, Daniel Rommedahl. - Det handler også om vores - agenters og advokaters - gode navn og rygte her i Ukraine. Rommedahls opførsel er i vores øjne kriminel.

- Det svarer jo til, at du går ind i en butik og spiser et brød, hvorefter du meddeler, at det smagte dårligt, og så vil du ikke betale for det, sagde advokaten Serhiy Nizhinskiy til Ekstra Bladet ved den lejlighed. FCK har tirsdag forholdt sig til sagens udvikling på Twitter. - Vi tager klart afstand fra disse anklager og afventer de ukrainske myndigheders behandling, således at denne sag kan lukkes. Vi har ikke yderligere kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt, skriver klubben. I september sidste år forklarede FCK’s advokat Philip Nyholm, at der ikke var en aftale med forhandlerne, idet handlen ikke blev til noget i 2020. - Normalt laver man en agentaftale, i tilfælde af at handlen går i orden, men her findes ikke engang et udkast.

- Så der er ikke rigtigt noget at forhandle om, men det står dem jo frit for at gå videre med sagen i det retlige system, skrev han dengang i et brev som svar på anklagen. 29-årige Khocholava skiftede fra Shakhtar Donetsk og har siden spillet 26 kampe på tværs af alle turneringer for FCK.

