Det var en overraskelse for de fleste, da den tidligere Arsenal-stjerne Jack Wilshere endte i Superligaen og AGF søndag aften.

Men ikke for Inge André Olsen, sportsdirektør hos ligakonkurrenterne AaB:

»Wilshere er en spiller, vi fik tilbudt for to måneder siden. Vi fik det præsenteret som en mulighed fra en af vores gode kontakter, men vi valgte ikke at videre med det. Derfor var det ikke en stor overraskelse, at han var ude for at finde en ny klub. Han passede ikke ind i vores planer, fordi vi gerne ville slanke truppen og bevare kontinuiteten i det her transfervindue. Vi vil gerne prioritere at skabe plads til spillere fra akademiet og vores egne talenter,« siger Inge André Olsen.