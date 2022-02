Rangnick: Sejr afliver rygter om disharmoni i omklædningsrummet

Har man læst med på internationale mediers skriverier om Manchester United, har man formentlig fået indtryk af, at tingene ikke er rosenrøde i storklubbens omklædningsrum.

Manchester Uniteds midlertidige manager, Ralf Rangnick, mener, at holdets 4-2-sejr over Leeds søndag eftermiddag viser, at der er godt sammenhold i Uniteds omklædningsrum.

- Det her var en af de kampe, som man kun vinder, hvis man har den mentalitet, som vi har på holdet.

Det viser holdets 4-2-sejr over Leeds søndag aften, siger han.

Klubbens midlertidige manager, Ralf Rangnick, fastholder, at alt er, som det skal være hos de røde djævle.

En magtkamp mellem forsvarsspiller Harry Maguire og klublegenden Cristiano Ronaldo om anførerbindet skulle blandt andet have været i centrum.

Leeds formåede dog at komme på 2-2, inden mål fra Fred og Anthony Elanga sikrede sejren for Manchester United.

Manchester United gik til pause med en 2-0-føring over Leeds, og allerede der så det sort ud for de røde djævles rivaler.

Leeds cheftræner, Marcelo Bielsa, ærgrer sig over, at Leeds ikke formåede at tage point i kampen, når nu holdet fik udlignet efter halvleg.

- Efter at vi udlignede, havde vi en mulighed for at komme foran 3-2, og lige bagefter løb de (Manchester United, red.) og scorede igen, siger Bielsa.

Med sejren rykker Manchester United op på fjerdepladsen i Premier League, mens Leeds ligger længere nede i tabellen på nummer 15.