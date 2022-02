Haltende Bayern vågner op og banker bundprop

Dermed kom sydtyskerne altså på vinderkurs igen efter først at have tabt til Bochum sidste weekend og derefter at måtte nøjes med uafgjort i midtugen mod Red Bull Salzburg i ottendedelsfinalen i Champions League.

Bayern München kæmper lidt med spillet for tiden, og søndag flirtede den tyske mastodont med en fiasko, da Bundesligaens bundprop, Greuther Fürth, besøgte Allianz Arena.

Efter en ujævn første halvleg fik Bayern München for alvor et wake up-call, da Fürth lige før pausen kom på 1-0. Et direkte frispark af svenske Branimir Hrgota blev rettet af i muren, så Sven Ulreich i målet ikke havde en chance.

Så fik Julian Nagelsmann lidt at tænke over i omklædningsrummet, og Bayern-træneren havde måske talt med store ord, for hjemmeholdet kom stærkt ud til anden halvleg.

Kun 30 sekunder var der gået, da det blev 1-1. Serge Gnabry modtog bolden tæt ved baglinjen og sendte den på tværs. Ved bageste stolpe stod Robert Lewandowski, der fik skovlet udligningen ind.