United trodser comeback og slider sig til sejr over Leeds

Sejren betyder, at United fortsat indtager fjerdepladsen i Premier League med 46 point for 26 kampe. Både Arsenal og Tottenham er dog lige i hælene og har tilmed spillet tre kampe færre. Leeds har 23 point på 15.-pladsen.

Manchester United fik sig et chok i anden halvleg, da Leeds udlignede med to mål på et minut, men fik alligevel kæmpet sig til en sejr på 4-2 søndag eftermiddag.

I anden halvleg blev hele opgøret vendt på hovedet efter knap en times spil, da Leeds nettede to gange på et minut.

Først ved angriberen Rodrigo, der overraskende forsøgte at sparke på mål et stykke uden for feltet og fra en skarp vinkel. Men David De Gea havde ikke nogen chance i målet, da han febrilsk forsøgte at parere bolden forbi.

Under et minut senere fik Raphinha taklet bolden det sidste stykke ind over målstregen efter et hårdt fladt indlæg fra venstre side.

Det var i det hele taget et opgør, der bølgede frem og tilbage. Begge mandskaber havde problemer defensivt, men nærmest sprudlede i de offensive indgreb.

Glæden ved udligningen varede da også kun i godt et kvarter for Leeds. Fred scorede nemlig et sjældent mål, da han hamrede bolden i nettet til 3-2.