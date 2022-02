Manchester City snubler i Tottenhams effektive kontramaskine

Få havde spået Tottenham en chance for at tage point ude mod Manchester City lørdag aften. Premier Leagues tophold havde nemlig ikke tabt et opgør i ligaen siden oktober.

I stedet for at afslutte lagde sydkoreaneren bolden til rette for den nylejede svensker Dejan Kulusevski, der let kunne sparke bolden ind i et tomt mål.

Manchester overtog efterfølgende både spil og chancer. João Cancelo havde et par missere, inden Ilkay Gündogan fandt vej til træværket.

Efter 33 minutter blev det tunge pres dog for meget for gæsterne, da netop Gündogan bragte balance i regnskabet ved at følge op på en retur i feltet.

Kampbilledet forblev det samme i anden halvleg, men tempoet dalede en smule, og hjemmeholdet havde derfor sværere ved at bryde Tottenhams tætte kæder.

I stedet var det endnu en gang gæsterne, der udnyttede et kontraangreb, da Son fandt en fri Kane foran målet. Han kunne med stort overblik dirigere bolden op i målhjørnet.