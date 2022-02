Unge Arsenal-talenter sænker Brentford og Thomas Frank

Resultatet efterlader Arsenal med 42 point på 6.-pladsen i ligaen efter 23 kampe. Det er et point mindre end Manchester United på fjerdepladsen, der har spillet to kampe mere. Brentford har 24 point på 14.-pladsen.

VAR-systemet skulle også tages i brug ved et par lejligheder for at tjekke en ulovlig hånd på bolden i gæsternes felt, men straffesparket udeblev. Derfor endte en ensidet første halvleg også helt uden mål.

Der skulle kun gå tre minutter af anden halvleg, inden den unge Smith-Rowe fik bolden i fødderne midt på gæsternes banehalvdel. Herfra satte han to modstandere, inden bolden blev lagt fladt over i det lange hjørne.

Målet betød, at Brentford begyndte at bevæge sig længere frem på banen, hvor holdet forsøgte at orkestrere et fornuftigt presspil.

Det blev dog straffet med godt ti minutter igen, da Thomas Partey fandt en helt fri Saka i venstre side. Det udnyttede den unge englænder ved at smække bolden i mål via stolpen.

Til sidst fik Nørgaard lagt bolden i nettet efter noget klumpspil i Arsenals felt, men det blev ikke til mere for gæsterne.

Flere andre Premier League-opgør blev afviklet sideløbende.