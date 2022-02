Juventus skuffede med uafgjort i lokalderby

Et tidligt føringsmål var ikke nok for Juventus, der fredag aften måtte nøjes med 1-1 i lokalopgøret mod Torino. Selv om Juventus var på hjemmebane, havde Torino ingen planer om et defensivt udgangspunkt, og det var på ingen måde ufortjent, at den lille af de to Torino-klubber fik point med fra kampen mod et tamt Juventus-mandskab.

Torino skal dog fortsat have fat i en kalender fra 2015 for at finde den seneste sejr over rivalerne. Det var 12. ligakamp i træk uden nederlag for Juventus. Der er dog fortsat et godt stykke op til top-3 i den italienske Serie A. Juventus er på fjerdepladsen med 47 point og er henholdsvis otte, syv og seks point efter AC Milan, Inter og Napoli. Alle tre tophold har dog spillet en kamp eller to kampe færre. Torino er nummer ti med 33 point. Det var fra start til slut ikke til at se, hvilken af de to Torino-klubber, der er vant til at dominere lokalopgørene.

Torino kom aggressivt og livligt ud til kampen, men fik ikke det store ud af anstrengelserne indledningsvist. Juventus derimod skulle blot bruge godt et kvarter på at få bolden i mål. På et hjørnespark kom hollænderen Matthijs de Ligt flyvende i imponerende højde ved bageste stolpe og headede nemt hjemmeholdet i front. På Torino-holdet handler meget om angriber og anfører Andrea Belotti, der sidste år var med til at vinde EM-guld med Italien. Efter en time viste han sin målnæse frem, da han fortjent udlignede for udeholdet. Fra kort afstand flugtede Belotti et indlæg i mål med sit venstreben. I kampens slutning fik Juventus lagt tryk på Torinos felt, men det blev ikke til flere mål i derbyet.

Tirsdag skal Juventus et smut til Spanien, hvor Villarreal venter i første opgør af Champions Leagues ottendedelsfinaler.

