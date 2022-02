Ingvartsen gav Mainz comebacksejr over Leverkusen

Det sørgede Bo Svenssons Mainz-mandskab for, og det var også en dansker, der inde på banen afgjorde kampen. Indskiftede Marcus Ingvartsen blev således matchvinder, da han scorede til slutresultatet 3-2 med blot et par minutter tilbage af kampen.

Dermed fuldendte han et flot comeback for Mainz, der både var bagud 0-1 og 1-2 undervejs. Med to mål i kampens afslutning, hvoraf det ene altså blev scoret af Ingvartsen, vendte Mainz, der var på hjemmebane, dog kampen på hovedet.

Generelt var der masser af underholdning i anden halvleg. Leverkusen startede de sidste 45 minutter foran 1-0 på et mål af Patrik Schick, men efter lidt over ti minutter fik Mainz udlignet.

Blot et par minutter senere så Mainz ud til at være kommet foran, men et VAR-tjek annullerede målet. I stedet kom Leverkusen så foran ved Lucas Alario, mens argentinerens scoring blev altså nytteløs.