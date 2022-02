Kvindelandsholdet har trukket sig fra Algarve Cup grundet corona

Torsdag aften oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU), at nationalmandskabet efter fire coronatilfælde i truppen har valgt at trække sig.

Kun en enkelt kamp blev det til for det danske kvindelandshold i fodbold ved Algarve Cup i Portugal.

- Sundheden og sikkerheden for både spillere og stab er altid det vigtigste. Derfor trækker vi nu holdet fra Algarve Cup, siger fodbolddirektør i DBU Peter Møller.

Det oplyses ikke, hvem der ud over Lars Søndergaard er blevet testet positive.

- Med de fire smittetilfælde i truppen – og fordi langt størstedelen af truppen ikke havde været smittet med omikron før samlingen - er der stor risiko for, at smitten vil sprede sig yderligere, hvis vi ikke trækker os fra turneringen nu.

- Vi trækker os fra turneringen for at beskytte alle spillere og stabsmedlemmer. omikronvarianten af corona er yderst smitsom, siger landsholdslæge Jens Olesen på DBU’s hjemmeside.

- Det er en meget ærgerlig beslutning, da turneringen er en vigtig forberedelse frem mod sommerens EM, men den sundhedsfaglige vurdering er, at dette er den bedste løsning for alle - både de deltagende nationer ved Algarve Cup, klubber, spillere og stab.

Danmark spillede onsdag det, der altså både blev den første og eneste kamp for holdet ved den stærkt besatte træningsturnering. Det skete dog uden en forkølet Pernille Harder, ligesom en sløj Lars Søndergaard heller ikke var med.

Danmark skulle fredag have mødt Sverige, men vil nu i stedet bruge dagen på at rejse hjem i et chartret fly, lyder det.