FC Midtjylland har solgt ungt talent til Bayern München

FC Midtjyllands fodboldakademi har for vane at producere talenter, der senere får debut på seniorholdet. Det skete blandt andet med holdets offensive kantspiller Gustav Isaksen, der i en alder af 20 år har spillet over 70 kampe for klubbens bedste hold. Nu skal midtjyderne dog sige farvel til en af de helt unge drenge, inden han har fået muligheden for at vise sig frem på førsteholdet.

Det 16-årige talent Jonathan Asp er nemlig blevet solgt til den tyske storklub Bayern München, som han tilslutter sig til sommer, når den igangværende sæson er afsluttet. Det skriver klubben i en pressemeddelelse. Klubben ser gerne, at talenter bryder igennem på seniorholdet, men Flemming Broe, der er akademichef i FC Midtjylland, ser også salget som et klap på skulderen til akademiet selv. - Det er et klap på skulderen både til Jonathan og til vores akademi, at en Champions League-klub som Bayern München banker på med stor interesse for ham. Det har vi lyttet til, og vi har indgået en aftale, som glæder alle parter, siger Broe i pressemeddelelsen.

- Der er mange forskellige veje til at blive topspiller. Nogle går direkte ind på førsteholdet fra akademiet, andre skal lige have et år på udleje, mens vi fra tid til anden også vil sælge helt unge talenter. Det er sket her med Jonathan, lyder det.

Det er blot et år siden, at unge Asp skrev under på en kontrakt med midtjyderne. Han spiller sideløbende på U-17-landsholdet.

/ritzau/