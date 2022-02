Bayern undgik fiasko mod Salzburg med sen udligning

Så tæt på og alligevel så langt fra. Red Bull Salzburg var onsdag tæt på at tage en gedigen sejr, da fodboldgiganterne fra Bayern München var på besøg i den første af to ottendedelsfinaler i Champions League.

Sammenligner man de to klubber, er Bayern uden tvivl storebroren, og gæsterne indledte da også som ventet med et stort overtag. Men det var altså Salzburg, der kom først på tavlen.

Mødet mellem Bayern München og Red Bull Salzburg er noget nær det tætteste, man kommer på et lokalopgør på tværs af landegrænser i europæisk topfodbold.

Kort efter scoringen brændte det igen på i Bayerns felt, men gæsterne fik afværget og red stormen af sig. I første halvlegs sidste minutter var det så hjemmeholdet, som kom under pres, men Salzburg holdt fast i sin smalle føring på vej ned i omklædningsrummet efter de første 45 minutter.

Efter en hurtig omstilling endte bolden ved Junior Adamu, og østrigeren sendte køligt kuglen over i det lange hjørne bag Bayern-målmand Sven Ulreich.

Maurits Kjærsgaard kom ind med en håndfuld minutter tilbage for Salzburg, der nu havde to danskere på banen. Desværre endte Kjærgaard og Nissen Kristensen med at få en spand kold vand i hovedet af Bayern.

En høj bold ind i feltet endte i den ordinære spilletids sidste minut hos Kingsley Coman, som udlignede.