Salzburg-dansker tror på overraskelse mod Bayern München

Før onsdagens kamp mellem holdene i Salzburg udtrykker hjemmeholdets danske landsholdsspiller, Rasmus Nissen Kristensen, dog stor optimisme. Han tror, at holdet har lært lektien efter to afklapsninger mod sydtyskerne i sidste sæson.

- Vi ved, at det bliver en vanvittig svær opgave. Vi mødte dem i gruppespillet to gange i sidste sæson, og der fik vi en snitter i den ene af kampene, men vi følte, at vi var med spillemæssigt.

- Når konceptet er så krystalklart og gennemtænkt, og vi spiller med så mange spillere, der kommer fra vores akademi og har fået konceptet prentet helt ind i knoglerne, så er der altid en klar og tydelig plan for, hvordan vi skal gribe hver eneste kamp an.

Salzburg har for vane at spille med et højt og aggressivt pres, og når holdet erobrer bolden, spilles der hurtigt fremad i håb om omgående at komme til afslutning. Den spilfilosofi har klubben prædiket i hele dens 17-årige levetid.

Han påpeger, at det er Salzburgs ultimative spillestil, der giver ham en tro på, at Bayern München kan knækkes.

- Så gør det ikke noget, at modstanderne svinger mellem at være lidt svagere eller lidt stærkere, for vi vil blive succesfulde med vores koncept. Men det er selvfølgelig sværere at udføre mod et så godt hold som Bayern München, siger Rasmus Nissen.

Det er første gang, at Red Bull Salzburg er gået videre fra gruppespillet i Champions League.

- Det har været klubbens ambition at komme videre fra gruppespillet, og det er kæmpe stort for klubben og for østrigsk fodbold, at vores model nu viser sig at række til at gå videre.

- Champions League er altafgørende for selvforståelsen i klubben, siger den danske back.

Rasmus Nissen Kristensen ventes at starte inde onsdag aften. Opgøret begynder klokken 21.