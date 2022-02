Franskmandens kontrakt udløber til sommer i Paris Saint-Germain, og den 23-årige angriber har endnu ikke besluttet sig for, hvor han vil spille fra næste sæson.

Tirsdag blev angriberen matchvinder, da PSG slog Real Madrid med 1-0 i det første af to møder i ottendedelsfinalen i Champions League.

- Lige nu spiller jeg for Paris Saint-Germain, som er en af de bedste klubber i verden, siger Mbappe til tv-stationen Movistar.

Ifølge Reuters forsøgte Real Madrid at købe Mbappe af PSG i sommer, men blev afvist af den franske hovedstadsklub.

Kylian Mbappe fortæller, at de mange spørgsmål om hans fremtid preller af på ham.

- Det er nemt. Det handler for mig om at spille fodbold, siger han til tv-stationen Canal Plus.

PSG-angriberen har foreløbig scoret 22 mål og leveret 16 målgivende afleveringer i denne sæson for den franske storklub.