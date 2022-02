Mbappé skød hul på belgisk Real Madrid-mur i overtiden

Real Madrids belgiske målmand, Thibaut Courtois, reddede et straffespark fra Lionel Messi og forhindrede et par gange Kylian Mbappé i at komme på måltavlen, men efter 93 minutter tog Mbappé revanche med en flot soloaktion.

Med resultatet er der fortsat spænding om, hvilken af de to storklubber der skal videre til kvartfinalerne, når der er returkamp i Madrid om tre uger. Her gælder reglen om udebanemål modsat tidligere sæsoner ikke længere.

Ti minutter senere fik PSG spillets største chance. Mbappé tiltvang sig et straffespark begået af Carvajal, selv om bolden egentligt var på vej ud over baglinjen.

Det var første gang i syv forsøg, at den tidligere Barcelona-stjerne misbrugte et straffespark mod Real Madrid, skriver statistikproducenten OptaJose på Twitter.

Det lignede en uforløst aften for PSG, men efter 93 minutter strålede Mbappé, da han satte turboen til, satte to Real-spillere og satte bolden mellem Courtois’ ben, hvilket blev bragets afgørelse.

Ud over den sene dukkert kan Real Madrid ligeledes ærgre sig over, at midtbanespilleren Casemiro og venstrebacken Ferland Mendy til den tid er fraværende med karantæne, efter at de fik gule kort tirsdag.