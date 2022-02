18/02/2022 KL. 06:50

AGF-træner uden filter: »En pen, der dryppede af blod og en ordbog nede fra helvede«

David Nielsen trådte ind i et »gigantisk kaos« i AGF for fire og et halvt år siden. Det begyndte med, at AGF-træneren blev beskyldt for at have stjålet forgængerens job.