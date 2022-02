Lørdag spillede Napoli og Inter 1-1 i et opgør, som hjemmeholdet i perioder dominerede, men ikke fik sat sig afgørende på.

Napoli fik en drømmestart på opgøret, da klubmanden Lorenzo Insigne omsatte et straffespark, som dommeren havde tildelt holdet efter at have konsulteret VAR.

Scoringen var Insignes nummer 116 for Napoli, og han passerede dermed ikonet Diego Maradona på Napolis interne topscorerliste, som føres an af Dries Mertens med 144 og Marek Hamsík med 121 scoringer.

Efter ti sæsoner på Napolis førstehold skifter 30-årige Insigne til sommer til MLS-klubben Toronto FC. Det blev annonceret i starten af januar.

Kort efter åbningsmålet sparkede den polske kreatør Piotr Zielinski på stolpen, og siden formøblede angriberen Victor Osimhen en stor chance i en første halvleg, hvor Inter til gengæld var helt fraværende offensivt.