Pep Biel nægtede at overgive sig og fandt endelig sin plads

På ugens første træningsdag måtte Pep Biel gå tidligt hjem. Under træningen mærkede han et pludseligt ubehag og opkastfornemmelser, som han kendte alt for godt. Det var et af de migræneanfald, han med jævne mellemrum bliver ramt af. Der var ikke andet at gøre end at tage hjem i lejligheden i Sydhavnen og lægge sig under dynen og lade hovedet få ro.