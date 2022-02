Ekspert: Newcastle er forstærket og rustet til redning

Den storsatsende fodboldklub Newcastle gik på rov i januars transfervindue og hentede fem nye spillere. Regnet sammen kostede de fem spillere i omegnen af 820 millioner kroner ifølge flere engelske medier. Newcastle-manager Eddie Howe ser holdet som stærkere end før transfervinduet. Det udtrykte han forud for tirsdagens Premier League-kamp mod Everton.

Den holdning deler Allan Kuhn, der er fodboldekspert hos TV3 Sport. - Det er de rigtige steder, klubben har forstærket sig. Også nok til ikke at rykke ud af Premier League, vurderer fodboldeksperten, der mener, at Newcastle har handlet for at få mere stabilitet ind på holdet. The Magpies, som klubben også kaldes, har i januar hentet Kieran Trippier, Chris Wood, Bruno Guimaraes, Matt Targett og Dan Burn. Allen Kuhn mener ikke, at der kunne have været forventet mere af klubben i transfervinduet grundet holdets nuværende situation, hvor det befinder sig i kamp for overlevelse.

- Ud fra de forudsætninger, klubben har haft, er det godt gået med de handler, der er blevet lavet, siger fodboldeksperten, der fremhæver Kieran Trippier og Matt Targett som opgraderinger af backpositionerne. Den nordengelske klub ligger i øjeblikket næstsidst i Englands bedste fodboldrække med kun 15 point efter 21 kampe. Allan Kuhn mener, at selv om klubben har styrket sine muligheder for at blive i ligaen, er det ingen garanti for overlevelse. - Hvis de viser, at de kan blive i Premier League, så tror jeg, at de vil kunne få nogle mere navnkundige spillere til sommer, siger han. De zebrastribede englænderes dyreste tilføjelse var i januar den brasilianske landsholdsspiller Bruno Guimaraes, som blev hentet i franske Lyon for knap 400 millioner kroner ifølge engelske medier.

- Han er cremen på toppen af den Premier League-erfaring, som de øvrige indkøb bringer, siger Allan Kuhn. The Magpies blev i oktober opkøbt af et konsortium bestående af tre selskaber. Public Investment Fund of Saudi Arabia (PIF), der ejes af det velhavende saudiske kongehus, er noteret for 80 procent af ejerandelen.

Opkøbet blev fordømt af menneskerettighedsorganisationer og fans verden over på grund af Saudi-Arabiens håndtering af menneskerettigheder i landet. Newcastle skal tirsdag aften i aktion imod Everton, som holdet tager imod hjemme på St. James’ Park med kampstart klokken 21.

/ritzau/