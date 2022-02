Pernille Harder er tilbage og klar til første EM-test

Landstræner Lars Søndergaard råder atter over en af verdens bedste angribere, når de danske fodboldkvinder i næste uge samles i det sydlige Portugal til Algarve Cup.

Efter at have misset den seneste landsholdssamling i november er anfører Pernille Harder atter klar til trække i landsholdstrøjen og spille kamp for Danmark. Chelsea-angriberen er således en af 23 spillere, der er udtaget til testturneringen.