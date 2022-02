Barcelona slog Atlético og Wass i hæsblæsende målshow

Seks mål og et rødt kort blev det til i Barcelonas sejr på 4-2, som sender holdet op på fjerdepladsen i den spanske liga lige foran Atlético. Barcelona har 12 point op til ærkerivalen Real Madrid på førstepladsen, som spiller senere søndag.

Men kun et par minutter senere svarede Barcelona igen med en perle af et mål, da Jordi Alba på utrolig vis helflugtede en høj aflevering fra back-kollegaen Dani Alves over i det lange hjørne.

Daniel Wass startede på bænken, men fik debut for gæsterne, da han blev skiftet ind ved anden halvlegs start. Martin Braithwaite så hele kampen fra sidelinjen.

Med Daniel Wass på banen blev det 4-1 til Barcelona kun et par minutter inde i anden halvleg. En tværaflevering endte ved Dani Alves, som med et hårdt træf scorede.

Generelt havde Barcelona overtaget, og lige før pausen smed hjemmeholdet endnu en spand kold vand i hovedet på Atlético, da Ronald Araujo efter et hovedstød af Gerard Pique, som ramte overliggeren, halvflugtede bolden ind til 3-1.

Men Atlético var altså ikke helt død. Luis Suarez gav gæsterne lidt håb med sin reducering blot en håndfuld minutter efter Alves’ scoring. Håbet blev endnu større, da Dani Alves efter en grim stempling på Yannick Carrasco blev udvist med et direkte rødt kort.

Gæsterne anlagde et tungt pres, men det blev altså ikke til mere, og så kunne Xavi og Barcelona tage en markant sejr, der nok giver den haltende storklub lidt tro på, at tingene måske er ved at gå i den rigtige retning igen.

Daniel Wass brugte de sidste minutter af kampen på at halte rundt efter at være blevet nedlagt af sin tidligere holdkammerat i Valencia Ferran Torres.

Efter kampen oplyste Atlético, at Wass fik et vrid i sit højre knæ, og at han mandag vil blive undersøgt nærmere.